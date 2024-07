Extécnico de São Paulo habló y destapó la olla del problema que tuvo con James Rodríguez: “Él se negó”

Pero no es el único entrenador que ha tenido roces con James en Brasil. Thiago Carpini, que apenas estuvo unos meses al frente del banquillo como reemplazo de Dorival Júnior, casi se convierte en el causante del divorcio definitivo entre el volante cucuteño y la dirigencia del conjunto paulista.

| Foto: Getty Images via AFP

James Rodríguez, jugador de Sao Paulo y la Selección Colombia | Foto: Getty Images via AFP

James “se negó”, dice Carpini

Días después de esa situación, se supo que James había pedido la rescisión del contrato a la espera de ofertas en otro destino . Al no llegar a un acuerdo, fue el propio jugador el que bajó la cabeza y pidió perdón por su actitud en pleno inicio de la temporada.

“Él (James) no jugó con Dorival y en otros clubes en los que ha estado ha tenido dificultades, pero en la selección nacional puede rendir, eso es algo que intriga a los aficionados, a la prensa y a nosotros también”, declaró Carpini en entrevista con UOL .

Para el estratega brasileño la salida de James estaba cantada desde antes de su llegada. “Mi pregunta con James fue muy peculiar, porque a los pocos días de mi llegada se decidió que James ya no sería parte del contexto y se iría de São Paulo”, explicó.

“Aún así llevamos a todos los atletas a la Supercopa, lo invitamos a estar con nosotros. y él se negó, no fue. Entonces, no sé por qué, fueron cuestiones internas, lo tuvieron que reincorporar y no se fue”, relató.