Arde el futuro de James Rodríguez: São Paulo anuncia tajante decisión con el técnico que lo ‘borró’

“Ahora esta mala derrota ante el Vasco por el marcador y la actitud. Todos esperamos revertir esto. No fue bueno, fue terrible. Debemos responder ahora contra Criciúma”, declaró en entrevista con UOL.

El puesto del argentino sigue en firme a pesar de la goleada en Río de Janeiro. “Lo que veo en las noticias es que habrá una reunión concreta, no. Las reuniones, aunque sean remotas, que sigo manteniendo con el Departamento de Fútbol, tienen lugar después del partido, ya sea de victoria o de derrota”, explicó.

“Evaluamos con el comité técnico. Lo hicimos. Zubeldía tiene todo el apoyo, tiene que trabajar creyendo en sus convicciones. No es fácil aceptar una derrota así, pero lo intentamos”, completó.

“Tenemos que creer en los profesionales y deportistas, que se sienten incómodos. Es un grupo muy bueno y vamos a darle la vuelta. Al São Paulo le fue bien incluso contra el Corinthians. Por supuesto, esta derrota ante el Vasco no estaba en los planes de nadie y estoy seguro de que daremos una respuesta orgullosa e importante”, completó.

Casares habló sobre James

Mientras Zubeldía continúe como técnico de São Paulo, el futuro de James Rodríguez no parece cambiar. Luego de la Copa América se discutirán las ofertas que toquen la puerta del tricolor paulista y se definirá el siguiente paso para el mediocampista colombiano.

El directivo, sin embargo, no descarta que pueda quedarse. “Si continúa en el São Paulo en el futuro, está bien. Si no continúa, mientras tengamos una buena propuesta para ambas partes, no pondremos difícil la salida”, aseguró.