Sonríe James Rodríguez: técnico que lo ‘borró' está sufriendo un infierno en São Paulo

¿James Rodríguez no era el problema? Esa es la pregunta que hoy se hacen los hinchas de São Paulo al ver la goleada que sufrieron a manos de Vasco da Gama en la fecha 11 del Brasileirao.

Zubeldía llegó en abril de 2024 como reemplazo de Thiago Carpini, a quien destituyeron por malos resultados en el campeonato paulista. Una de sus primeras decisiones al frente de São Paulo fue apartar a James de los partidos oficiales por supuestos problemas físicos de los que la Selección Colombia aún no se ha pronunciado.

“ Posiblemente la diferencia sea un poco emocional o táctica y todo tenga solución. Hoy conseguimos abrir el marcador rápidamente, también contra el Corinthians y creo que podemos gestionar mejor el tiempo. No lo estamos haciendo y esa es mi tarea con el equipo. No encajar goles al final de la primera parte... Son cosas que pasan y hay que corregirlas para crecer como equipo”, prometió Zubeldía.

En redes sociales fue tendencia por las burlas de los hinchas de equipos rivales, que no le perdonaron a São Paulo la goleada en calidad de visitante. “Después del 4-1 no basta con decir eso. Pero tenemos que trabajar para asegurarnos de que eso no vuelva a suceder. Necesita tiempo. Empezamos ganando, empatando, en la Libertadores. Ahora tenemos que hacernos cargo. Al igual que en los buenos tiempos, tenemos que aceptar los malos tiempos. Eso es fútbol”, lamentó.