Falcao descartó a Millonarios y confesó temor por la inseguridad del país: “Secuestro del papá de Luis Díaz me golpeó”

El delantero colombiano rompió el silencio recientemente en una entrevista con Jaime Dinas para TelePacífico , y reveló por qué no se produjo su fichaje con el club bogotano, recalcando que la situación de inseguridad que vive Colombia en la actualidad tuvo que ver.

“Yo he analizado cerrar mi carrera deportiva en Argentina o Colombia, pero es una decisión no solo deportiva. Lo de Millonarios se habló en su momento, pero por ahí las condiciones no estaban dadas, hay que ver la situación del país cómo está. Al final son temas que uno tiene que sopesar y ponerlos sobre la balanza”, precisó.