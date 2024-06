Falcao dio muestra de compromiso con Millonarios: video de crucial exigencia para llegar a punto al 2024-II

Si bien el anuncio ya se dio, de manera inmediata la presencia del atacante nacional no se dio para unirse a la pretemporada que viene haciendo el conjunto azul. Su presencia en Bogotá como jugador, se espera se dé apenas al inicio del mes de julio próximo.

Aunque no haga presencia en la capital colombiana, de Falcao filtraron unos videos de las últimas horas, donde se le ve por completo el compromiso que tiene de querer estar al 100 % a su llegada a Millonarios. En estos, se evidencia en diversos entrenamientos, que lo exigen al máximo y lo llevan a no perder la forma física.

Al ver estas grabaciones de su fichaje estelar, los aficionados de Millonarios reaccionaron de forma positiva. En redes sociales, varios comentaron se viralizaron, pues agradecen que el arribo de la estrella colombiana no sea un mero golpe mediático, sino que, en verdad, este querrá aportar para lograr el sueño de ser campeón de Liga con los ‘embajadores’.

Detalles de su contrato con Millonarios

“No es solo es cumplir el sueño de vestir la camiseta, sino el sueño de compartir con mi país. Lorelei siempre me ha apoyado en todos los proyectos deportivos que he realizado y esta no fue la excepción, para ella era algo ilusionante estar en Colombia”, sentenció Falcao.