Futuro de Juan Fernando Quintero se estremece durante la Copa América: llamada confirmaría salida de Racing

Para el último mencionado, una transacción de la que se está hablando, sería una movida poco razonable por parte de River Plate a seis meses de haberlo dejado ir: “Demichelis y Quintero hablaron. Es un desconcierto absoluto, porque hace seis meses le dijiste que no lo querías y ahora vas a buscarlo”.

Sin embargo, existe una razón para que esto se produzca, y es el descontento que tenía el volante en el último tiempo en la ‘academia’ por no ser tenido en cuenta: “JuanFer se fue enojado de Racing, porque no estaba jugando. Si se va, lo hará negociando y en River, no se va a mover mucho, pensaban que podría llegar solo”.