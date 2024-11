“Falcao es un muerto total”: lluvia de críticas al Tigre por su falta de gol en Millonarios

Falcao García durante el partido de Millonarios vs. Pereira en Bogotá | Foto: Cristian Bayona

A través de redes sociales, se hizo viral la inconformidad de un hincha que estuvo presente en el empate contra Pereira. “ Falcao es un muerto total. Está acabando la economía del equipo. Ese man tiene el salario más alto de toda la liga y mete un gol por temporada. Que se retire ya porque no le está saliendo rentable a Millonarios”, dijo.

“Yo no he conocido nadie que esté contento con Falcao. Nos costó un mundo traerlo y no nos está saliendo rentable. Leo le ganó el puesto”, agregó.