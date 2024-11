Pibe Valderrama lanzó histórica confesión: admitió cuál fue su mejor compañero en la Selección Colombia

No cabe duda que fue una de las duplas más recordadas en la tricolor, pero aún más en el Deportivo Cali. Allí crearon una sociedad que a hoy día sigue siendo memorable por los hinchas azucareros, y aunque no quedaron campeones, su fútbol pasó a la historia.

Aunque no logró ningún título con la selección, no dudó en apuntar: “Lo mejor que me pasó en el fútbol fue representar a la Selección Colombia. Lo máximo, no tiene precio”.