Falcao García reaccionó en vivo al sorteo de cuadrangulares: mandó mensaje a Nacional y Santa Fe

La suerte no le sonrió a Millonarios, luego de terminar en el tercer lugar de la tabla de posiciones de la Liga Betplay.

Contra Santa Fe, sin embargo, no alcanzó a llegar en óptimas condiciones y los cuadrangulares serán la oportunidad perfecta para que juegue su primer clásico capitalino ante el equipo al que su papá, Radamel García King, le tenía especial cariño.

Falcao no se confía: “Vamos partido a partido, hay que jugar cada uno como si fuera el último, como si fuera una final, con esa mentalidad. Voy a ayudar a los muchachos, pero muchos de ellos ya han jugado estas instancias, sería contagiar un poco y ayudar a los más jóvenes”.

| Foto: Corbis via Getty Images

Falcao García durante el clásico contra Atlético Nacional en la fecha 6 | Foto: Corbis via Getty Images

Máximo goleador

No obstante, lo más importante para el experimentado goleador era sumar de a tres y pelear por ser cabeza de serie, algo que no sucedió debido a la victoria de América sobre Once Caldas en el Pascual Guerrero (3-0).