Falcao sí estaría en los planes de Millonarios; confirman que el colombiano no renovaría con Rayo Vallecano

Tras volver al Mónaco y recuperar un poco su nivel, Radamel Falcao García se fue al Galatasaray de la liga de Turquía, donde lamentablemente no duró mucho y no le fue muy bien. Después de militar en este club, volvió a España, pero esta vez al Rayo Vallecano.

“Maite Martín, colega española del diario AS y experta en temas del Rayo Vallecano, me dice desde España: ‘Pese a las desmentidas, sigo confiando en mi fuente que me dice que Millonarios mantiene interés en Falcao. Es fiable. Su renovación aquí no la veo. El tiempo dirá'”, señaló Mariano Olsen.