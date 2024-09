Famoso narrador argentino se destapa por agresión del Dibu Martínez a camarógrafo en Colombia; “Hacer cacería”

Luis Díaz y Alexis Mac Allister en el partido de Colombia vs. Argentina. | Foto: AP

En la jugada que llevó a Piero Maza a sancionar una infracción con la asistencia del VAR, Nicolás Otamendi, defensor central de Argentina, tumbó al lateral derecho cafetero Daniel Muñoz. Mientras que los argentinos consideraron que la acción no merecía un penal, los colombianos creyeron que sí era una jugada sancionable.

Richard Ríos recuperando una pelota durante el partido de Colombia vs. Argentina. | Foto: AP

Uno de los que opinó, precisamente, fue el famoso narrador Pablo Giralt. “No me gusta que se agreda a un laburante. Ahora, de ahí a hacer una cacería, que hay que sancionarlo, que hay que darle 20 fechas, no, no corresponde. Lo que corresponde es que el Dibu le pida disculpas al laburante y se terminó, listo”, dijo sin tapujos.