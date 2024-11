Colombia será testigo este sábado de una nueva final de la Copa Sudamericana. Esta vez no habrá equipos colombianos involucrados como en 2015, cuando Independiente Santa Fe la jugó y la ganó ante Huracán de Argentina.

En fases previas a esta importante instancia, el Independiente Medellín se veía capaz de instalarse entre los dos mejores, pero no le alcanzó y dejó las esperanzas enterradas para una nación que, casi 10 años más, no ha podido colocar un finalista de la liga local.

Por otra parte, el máximo ente del balompié mundial, le manda un recado al decir que “es la gran carta de Racing en la final de la Conmebol Copa Sudamericana 2024, cuando se mida en la final ante Cruzeiro, el sábado 23 de noviembre. La Academia no gana un título internacional desde la Supercopa 1988″.

Y termina en cierta medida por cobrarle, al decir: “Cuando se lo aprecia en alguno de sus partidos inspirados, como en la semifinal ante Corinthians, cuando marcó dos goles con los que el equipo de Gustavo Costas avanzó a la final, es imposible no preguntarse cómo ese jugador tan influyente, tan superior, no alcanzó objetivos más impresionantes en su carrera”.

Entrenadores encantados con Quintero

“Sigo los principios de valorar las habilidades de mis jugadores y es algo que realmente disfruto, así que quizá de vez en cuando veo algo que todavía me sorprende y tengo que expresar esta alegría en un cumplido”, resalta la Fifa.

“Personalmente, disfruté de tener grandes jugadores en mi carrera de entrenador y cuando esto sucede , me toca y trato de expresarlo, ya que estas son oportunidades que podrían no volver a aparecer”, sumó en su momento, quien llevó a Colombia a su mejor participación en Brasil 2014.

“Me pone muy contento su vigencia, lo quiero, es un futbolista que me gusta observar, me da alegría, me despierta emoción...”, opinó hace poco viendo el nivel que ha tenido y con el que llevó a Racing a la final de la Sudamericana.