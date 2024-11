La gente de la academia no quería que Juanfer terminara tocado o resentido tras su paso con la Selección, y al final no ocurrió. Al contrario, llegará a la concentración de Racing tras anotar un golazo contra Uruguay, de tiro libre, en Montevideo.

Racing descresta con información crucial de Juan Fernando Quintero

Costas se quebró al hablar de Juanfer

Explicó que su intención es que se fuera ovacionado por todo el estadio. Además, con la voz cortada, agregó: “Es un pibe que se comió muchas cosas, tuvo problemas familiares, los jugadores son seres humanos, no son robots. Tuvo temas con su familia, pero bueno, no quiero entrar ese tema”.

Y hasta tuvo tiempo para soltar una confesión: “Es difícil, casi no duermo. El otro día me vi diez partidos de Cruzeiro. Pero estoy contento. Me encanta vivir este momento de Racing, porque como hincha me tuve que comer (sufrir) de todo”.