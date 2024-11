“Estoy rezando para que no te lleven. Estoy haciendo lo posible, hasta rezando, para que no te lleven. Pero yo sé que a Juanfer, si no lo hubiesen llevado, ahí me preocuparía porque él no iba a estar bien. Juanfer esperaba ese llamado”, expresó sin rodeos a través de las cámaras de DSports, sobre una charla que tuvo con el ‘10′.