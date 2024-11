Christian Pulisic discute con el árbitro Kevin Ortega en el partido de Estados Unidos vs. Uruguay | Foto: Getty Images for USSF

“Sinceramente, hoy vi cosas que nunca había visto antes frente a mis ojos y que realmente no puedo creer”, declaró el hoy jugador del AC Milan. “No es por eso que perdimos; no estamos fuera de este torneo por culpa de los árbitros. Pero, en realidad, acabo de ver cosas que realmente... Quiero decir, creo que todos pueden admitir que no sé lo que estoy viendo”, agregó a periodistas locales.

Ortega le negó el saludo a Pulisic tras los reclamos. “No sé lo que le estaban marcando. No sé a qué le están llamando. No sé qué hace él, no da ninguna explicación. Hace cosas que no puedo aceptar. No me dio la mano. Es normal, supongo”, completó.