Figura de Colombia se despachó y dijo qué hizo con la medalla de la Copa América: “No merece un lugar especial”

Colombia se comportó a la altura de un partido de ese calibre y cometió pocos errores ante la vigente campeona del mundo. No obstante, al minuto 112′, en una desatención de la defensa, Lautaro Martínez marcó el único tanto del partido y clavó un puñal al corazón del que el equipo de Lorenzo ya no se pudo recuperar.

Argentina vs. Colombia - final - Copa América 2024. | Foto: Getty Images via AFP

“La dejé en Colombia”

“Competí contra Lionel Messi, Vinícius, Rodrygo, todos los mejores jugadores del mundo. El hecho de que pude manejar el nivel me hace muy feliz. Sobre todo porque no esperaba estar así de antemano”, completó.

Carlos Cuesta, de Colombia, celebra el avance del equipo a la final luego del partido semifinal de la CONMEBOL Copa América 2024 entre Uruguay y Colombia en el estadio Bank of America el 10 de julio de 2024 en Charlotte, Carolina del Norte. Grant Halverson/Getty Images/AFP | Foto: Getty Images via AFP

“Tanto los jugadores como el cuerpo técnico me han acogido muy bien. Recibí felicitaciones de todos porque hice un muy buen torneo. Por supuesto que me decepcioné un poco porque perdimos la final. Soy un jugador que quiere ganar a toda costa, incluso en una final así. Una última plaza por sí sola no es suficiente. Pero ser recibido así en el club me atrapó”, comentó el exdefensor de Atlético Nacional.