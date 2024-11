Filtran decisión de Néstor Lorenzo para la titular de Colombia que enfrentará a Uruguay: hay razones

Colombia vs. Uruguay vuelven a cruzarse por Eliminatorias al Mundial 2026 | Foto: Getty Images

¿Quién reemplaza a Lerma?

Jefferson Lerma, uno de los indiscutidos para Néstor Lorenzo, esta vez no pudo hacer parte de los citados en este doble fecha producto de una lesión que sufrió en el Crystal Palace, club en el que se desempeña en Inglaterra.

Por esa razón, en la zona de volantes de primera línea se vieron algunas sorpresas como lo fue el llamado de Gustavo Puerta o Sebastián Gómez , quienes a pesar de estar en el radar, no habían sido tenidos de manera formal en cuenta, hasta ahora.

Según lo contado en las últimas horas por el medio, Vbar Caracol , el elegido para el dueto de volantes es: “Matheus Uribe”, quien “acompañará a Richard Ríos en la mitad del campo de Colombia para el partido vs. Uruguay por Eliminatorias”.

Y es que las razones son más que obvias, pues aunque haya más nombres, la experiencia de Uribe ante la baja de Lerma, es la que seduce a Lorenzo a ponerlo como titular en Montevideo y no, por arriesgar más, sacrificar a un joven que le falte más rodaje.

Néstor Lorenzo sobre esos cambios obligados que deberá hacer por las molestias físicas “Es una época difícil, porque los que no vienen lesionados, vienen con mucha carga de partidos y es difícil para los muchachos sostener un rendimiento físico alto”.

“A todas las selecciones les pasa esto de las lesiones o que no vengan en su mejor nivel. En cuanto a la formación no la voy a decir, no la saben los jugadores, pero tenemos tres, cuatro jugadores en la posición como posibles reemplazos de Jefferson (Lerma)”, dijo sobre la elección del volante que acompañe a Richard Ríos.