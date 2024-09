Fórmula 1: Carlos Sainz y ‘Checo’ Pérez se sacaron chispas en el Gran Premio de Azerbaiyán y se quedaron fuera del podio

En medio de polémica terminó este domingo, 15 de septiembre, el Gran Premio de Azerbaiyán, la decimoséptima prueba del Mundial de Fórmula 1, que al final fue para el australiano Oscar Piastri, de la escudería de McLaren, tras un accidente en la penúltima vuelta.

El australiano aprovechó y se quedó con la carrera, escoltado por el monegasco Charles Leclerc, de Ferrari, segundo, y el británico George Russell, de Mercedes, tercero, quienes completaron el podio. El actual líder del mundial, Max Verstappen, de Red Bull, se acomodó en la quinta posición.

McLaren's Australian driver Oscar Piastri celebrates after winning the Formula One Azerbaijan Grand Prix at the Baku City Circuit in Baku on September 15, 2024. (Photo by Andrej ISAKOVIC / AFP) | Foto: AFP

Prueba de que el campeonato es ahora más atractivo y competido que a comienzo de temporada -mucho más que el año pasado y el archidominio de Verstappen y Red Bull-, la victoria en Bakú se la jugaron Ferrari, McLaren y la escudería austriaca, vigente campeona mundial.

El australiano fue capaz de resistir hasta las últimas vueltas frente a los intentos de remontada del piloto de Ferrari. “Hice un gran esfuerzo y lo peleé durante 35 vueltas”, declaró el vencedor del día, tras firmar una de las “mejores carreras” de su carrera deportiva.

“McLaren y Oscar han hecho un trabajo excepcional y fueron mejores que nosotros. Perdimos la carrera porque no defendí tan bien como podía haberlo hecho”, reconoció con deportividad Leclerc tras finalizar la competencia en Azerbaiyán.

Russell, por su parte, fue tercero en esta decimotercera prueba del Mundial, que estuvo marcada por el accidente que se presentó entre el mexicano Sergio Pérez (Red Bull), que tenía encarrilada la tercera plaza, y el Ferrari del español Carlos Sainz.

McLaren's Australian driver Oscar Piastri celebrates on the podium after winning the Formula One Azerbaijan Grand Prix at the Baku City Circuit in Baku on September 15, 2024. (Photo by Natalia KOLESNIKOVA / AFP) | Foto: AFP

“Ha sido desafortunado para ‘Checo’, porque ha conducido de una manera brillante. Podría haber ganado la carrera. He visto la repetición, Carlos se mueve hacia ‘Checo’ y esto acaba con su carrera”, señaló el jefe de Red Bull Christian Horner, defendiendo a su piloto.

Diferente punto de vista para el director de Ferrari, Frederic Vasseur: “Acabo de revisar el incidente y es demasiado pronto. Ambos querían mantener el rebufo de Charles, y probablemente se puede decir que ‘Checo’ tenía espacio a la izquierda y Carlos no tenía espacio a la derecha”.

Sparks fly on the streets of Baku! 💥😱



This moment between Sainz and Perez effectively ended the race, and cost both the chance of a podium!#F1 #AzerbaijanGP pic.twitter.com/iR6UTynvpv — Formula 1 (@F1) September 15, 2024

Sainz se mostró “contento y tranquilo” porque tanto Pérez como él están “bien”, pero “disgustado” con su actuación: “Venía haciendo una carrera muy buena en un circuito en el que normalmente me cuesta”.

El incidente ocurrió a falta de dos giros para el final, cuando el madrileño había ganado la posición al mexicano para meterse en posiciones de podio, intentó cerrarle y se tocó con el de Red Bull, y ambos se fueron contra el muro. El coche de seguridad entró en escena y la carrera terminó con él en pista.

Verstappen, líder del Mundial, no se mostró capaz de luchar por las posiciones de podio, algo impensable hace solo unos meses.

Sexto en la parrilla de salida, terminó quinto por detrás de Norris, que partió desde el 15º puesto y protagonizó una gran remontada. Un puesto por detrás de Verstappen finalizó el veterano español Fernando Alonso (Aston Martin).

McLaren's Australian driver Oscar Piastri celebrates after winning the Formula One Azerbaijan Grand Prix at the Baku City Circuit in Baku on September 15, 2024. (Photo by Andrej ISAKOVIC / AFP) | Foto: AFP

“Ha sido una carrera muy buena, sólida en el sentido de ejecutar todo lo que teníamos que hacer de la mejor manera posible, no cometer ningún error y ser flexibles en la estrategia”, señaló Alonso tras su segunda mejor clasificación de la temporada.

En el Mundial Verstappen conserva una ventaja de 59 puntos sobre Norris, mientras que en los constructores Red Bull pierde por primera vez desde hace más de dos años el primer puesto de la general en beneficio de McLaren, que ahora tiene 20 puntos de ventaja sobre la escudería campeona del mundo.

Más atrás, el argentino Franco Colapinto, sorpresa en la clasificación del sábado, mantuvo el nivel para finalizar octavo en su segunda carrera en la élite con Wiliams, por delante de un tal Lewis Hamilton, noveno.