Leo Messi se sincera por final de Copa América ganada a Colombia: “Cosas que no se controlan”

Si hay un capítulo que no será fácilmente superable para la Selección Colombia es la final perdida de Copa América ante Argentina.

Más que por la forma cómo se perdió, siempre estarán presentes los ‘fantasmas’ de un arbitraje que fue errado en contra de la tricolor por parte del brasileño, Raphael Claus.

Fueron dos acciones de penal claras, o por lo menos una, que al sol de hoy no han sido esclarecidas en lo absoluto.

Los audios del VAR que fueron publicados a lo largo del certamen, justo para la final, no se dieron a conocer, dejando un sinsabor fuerte entre los colombianos.

Además, entre otros de los hechos relevantes que se dieron en dicho compromiso jugado en Miami, estuvo la lesión de Lionel Messi.

El astro argentino, que venía con complicaciones físicas a lo largo de todo el torneo, llegó entre algodones para el partido más importante, y la alta exigencia le pasó factura.

Leo Messi lesionado en un enfrentamiento con Colombia | Foto: Getty Images

Una torcedura de tobillo lo sacó, dejando a su equipo sin el mejor hombre, pero haciendo que se crecieran otros para buscar el título que al fin lograron frente a Colombia.

De esa noche triste en lo personal, pero feliz por alzar nuevamente el torneo más importante de selecciones en Sudamérica, habló recientemente Leo Messi.

En entrevista con Simplemente Fútbol se sinceró sobre lo que sintió a lo largo de todo ese campeonato: “Fue una Copa América que ya había empezado mal”.

Y luego se metió de lleno a decir lo que pasó en la final: “Contra Chile molestia, con Ecuador jugué ahí. Contra Colombia me sentía bien y me termina pasando eso… son cosas que no se controlan”.

Si bien fue algo que le dolió, rescató que sus compañeros sacaran adelante el partido: “Terminamos de ser campeones otra vez, consiguiendo otra copa con lo que eso significa”.

¿Alcanza a llegar al Mundial 2026?

Ese interrogante es de los más comunes para Messi en el último tiempo, dado que a sus 37 años, se sabe que el físico es algo que pesa para una Copa del Mundo.

En la entrevista al programa mencionado dijo al respecto: “Está lejos, pero al mismo tiempo pasa muy rápido. Este año para mí será importante poder jugar con consistencia, poder seguir sintiéndome bien”.

Messi se prepara para el Mundial de Clubes con Inter Miami. | Foto: Getty Images

Sobre el calendario que ve a lo largo del 2025, tiene presente que no será sencillo de sortear, pero lo trabajará para verse bien con Inter Miami.

“Este año he hecho una buena pretemporada, he empezado bien. Va a ser un año largo porque no habrá forma de parar. En junio tendremos el Mundial de Clubes, que es una competición con muchos partidos”, recordó.

Sin generar falsas expectativas de la cita orbital para el siguiente año: “Obviamente, pienso en el Mundial y en la posibilidad de estar ahí, pero vivo el día a día”.