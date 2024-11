Atlético Bucaramanga no para de recibir castigos por parte de la Dimayor. Luego de las sanciones a Rafael Dudamel y Fabián Sambueza, el conjunto leopardo vuelve a recibir una resolución adversa por parte del comité disciplinario.

Esta vez se trata de la protesta que hicieron en el partido contra Fortaleza por la fecha 18 de la Liga BetPlay 2024-II, en la que los once inicialistas saltaron al campo con la boca y el escudo tapados con esparadrapo.

En la resolución que se dio a conocer este viernes, 22 de noviembre, el comité disciplinario sanciona con 1.300.000 pesos a cada uno de los once jugadores que protestaron durante los actos protocolarios: Aldair Alejandro Quintana Rojas, Kevin Andrés Cuesta Rodríguez, Santiago Jiménez Mejía, Fredy Hinestroza Arias, Andrés Fabián Ponce Núñez, Aldair Yesid Gutiérrez Toncel, Edwin Fabry Castro Barrios, Cristian Eduardo Zapata Valencia, Esneyder Mena Perea, Leonardo José Flores Soto y Frank Andersson Castañeda Vélez.

Así se defendió el Bucaramanga

“No se presentaron ni realizaron ningún tipo de actos especiales y por esa razón no se realizó trámite ante la gerencia deportiva de la Dimayor, ya que fue una acción espontánea, no planificada por el club y, por lo tanto, no se configura el presunto incumplimiento de deberes”, señalaron desde el equipo leopardo.