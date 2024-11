Juan Carlos Osorio se despachó por sanción a Efraín Juárez: lanzó sablazo al fútbol colombiano

Osorio se pronunció

“Me parece que es injusto, porque es un ser humano al final de todo, pero no conozco bien todo lo que ha pasado, entonces no me atrevo a dar una opinión”, declaró.

Eso no le impidió lanzar un sablazo a las hinchadas del fútbol colombiano. “Lo que sí está claro es que de las cosas que yo más valoro en México es, por ejemplo, que en un clásico Monterrey vs. Tigres, la gente va como va a Manchester City vs. Manchester United, con el color de su camiseta, van en familias, se despide y cada uno va a apoyar a su equipo. En Colombia no es así. El tema de las barras bravas es muy diferente acá, y eso hay que tenerlo en cuenta”, sentenció.