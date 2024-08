Fuerte discusión de Juan Román Riquelme con un periodista en plena transmisión en vivo

Riquelme: “Pero yo no soy entrenador. Pregúntale a Martínez cuando te hable. Yo estoy contento del plantel que tenemos. Estoy contento de cómo van creciendo los chicos. Parece que pasó muchísimo tiempo en estos días, pero los chicos lo han hecho muy bien en Ecuador. No teníamos dudas de que íbamos a competir bien y de que íbamos a tener muchas chances de ganar el partido en Ecuador y en la cancha nuestra. Los chicos lo han hecho a la altura de lo que merecía el mano a mano con Independiente del Valle, que era uno de los favoritos en el tema este que terminamos segundo. Nosotros teníamos la ilusión de terminar primero . Después, como todos los equipos del fútbol argentino, creo que es todo muy parejo.

Claramente, nosotros queremos crecer cada día, pero vamos a entrar en un análisis medio raro porque nosotros tuvimos que ir a Ecuador a jugar un repechaje, al cual intentábamos llegar de la mejor manera. Y tomamos la decisión de todo el mediocampo entregárselo a la Selección para la Olimpiada. El riesgo fue bastante grande para nosotros si lo quieren tomar de esa manera. Fue la decisión que tomamos con la gente que maneja el fútbol, yo como presidente del club no podía negarles a los jugadores que vayan a vivir la experiencia de la Olimpiada. Son chicos que tiene que crecer, estaba bueno que vivieran esa experiencia para el crecimiento. Pero nunca escuché en la tele ‘qué bien Boca, que deja que los chicos vayan a representar a la Selección Argentina’ ”.

Riquelme: “Pará, pará, Sebastián, estoy hablando. Sebastián, si ese señor me va a hablar mal, yo prefiero no hablar más. Ese señor cada vez que habla me habla mal”.