Futuro de Juan Guillermo Cuadrado daría brusco giro fuera de Europa: sale a la luz inesperado destino

Cabe recordar que Cuadrado ya tiene nacionalidad italiana y eso facilita que cualquier equipo de ese país lo pueda contratar sin necesidad de utilizar un cupo de extranjero , cosa que no pasará si se va a otro país que no sea Colombia.

Cuadrado le ‘huye’ a la Liga Betplay

“Obviamente, no estoy cerrado a una posibilidad (jugar en el DIM). Me siento muy bien, he estado entrenando con el Medellín, con el que estoy muy agradecido porque fue el equipo que me dio la oportunidad de debutar como profesional”, declaró hace unos días en el lanzamiento de su proyecto de centro comercial junto a Yerry Mina y Jefferson Lerma.