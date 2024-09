Gol que le anularon a Millonarios levanta ‘tierrero’ en la Liga BetPlay: Gamero no se quedó callado

¿POR QUÉ LO ANULÓ? En @MillosFCoficial vs @JaguaresdeCord le anularon este gol al azul, el asistente levantó la bandera cuando el balón entró pero no había offside, falta de Cordorba a Banguera "menos" pues jugó primero el balón ¿Que pitó el árbitro y por qué lo anuló? ¡ERA GOL! pic.twitter.com/acnqRE49te

Alberto Gamero se pronunció en rueda de prensa sobre la jugada que hubiera puesto a Millonarios por delante en el marcador al minuto 9. “En el gol de Córdoba yo no veo nada, no fue ni fuera de lugar ni fue falta, eso pudo desequilibrar el partido. Lo que pusimos en la cancha fue con la mentalidad de ganar el partido. No tuvimos puntería, no tuvimos la toma de decisiones en el último tercio y las bolas que llegaron eran donde el arquero estaba parado. Faltó meterla”, dijo.