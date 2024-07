Goleador que jugó con Luis Díaz en Liverpool dio la sorpresa y ahora es pastor evangélico

El mundo del fútbol no deja de sorprender. Luego de ser considerado uno de los mejores delanteros de Europa y sonar como refuerzo para equipos como Real Madrid o Barcelona, el brasileño Roberto Firmino ha anunciado oficialmente su incursión como pastor evangélico de su propia iglesia.

Ocho años después de su llegada a los reds , el brasileño tomó la decisión de no renovar y aceptar una oferta multimillonaria de Arabia Saudita, donde ya cumplió su primer año de contrato.

Luis Díaz junto a Roberto Firmino en un entrenamiento de Liverpool | Foto: Liverpool FC via Getty Images

La gran amistad entre Firmino y Luis Díaz

Aunque ya no están juntos en el Liverpool, Firmino fue uno de los grandes amigos que hizo Luis Díaz al interior del vestuario. Su partida golpeó al guajiro al punto que su esposa le dedicó un sentido mensaje cuando se confirmó la salida hacia el Al-Ahli, donde también juegan el argelino Riyad Mahrez, el marfileño Franck Kessié y el camerunés Edouard Mendy, entre otros.

La barrera del idioma fue una de las razones por las que Díaz se refugió en la amistad del brasileño. “Nos entendemos bien y no es que no entendamos inglés, pero les brindamos todo el apoyo que podemos. Particularmente a los nuevos jugadores que no hablan tanto inglés, los ayudamos con la comunicación en el campo. Pero ayudándose unos a otros, todos ganan”, confesó el propio Firmino en Desporto Ao Minuto.