Golpe bajo con Arnovis Dalmero en la final del salto largo de los Juegos Olímpicos: así le fue

El atleta de 23 años, que despertó grandes expectativas tras su desempeño en la primera fase, no alcanzó a superar la marca mínima exigida para entrar en la pelea por las preseas.

Lamentablemente, Dalmero no estuvo ni cerca de igualar su mejor marca de la temporada actual que era de 8,16 y mucho menos su máximo registro personal que es de 8,20 metros.

¿Qué le queda a Colombia en atletismo?

La presentación de Colombia en el atletismo no ha sido la esperada por el Comité Olímpico Colombiano (COC).

Una de las derrotas más dolorosas fue la de Anthony Zambrano, medallista de plata en Tokio-2020, quien quedó eliminado en la primera ronda de los 400 metros planos y anunció su abandono del repechaje por una lesión de la que no se tenía conocimiento antes de los Juegos.

Zambrano estuvo por debajo de su rendimiento y confesó que la razón fue un problema físico. “Así es el deporte de alto rendimiento. Cuando estamos en forma, me lastimé el tobillo izquierdo, tenía los tendones inflamados y tenía edema, pero eso no me impidió luchar por la bandera de mi país y de mi departamento”, agregó.