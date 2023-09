Golazo de Linda Caicedo es nominado al Premio Puskás de la Fifa; reviva aquí la anotación

Los honores continúan llegando para Linda Caicedo, la candidata al Balón de Oro y al premio The Best, ya que ahora se encuentra entre los once nominados al prestigioso Premio Puskás de la Fifa. Este viernes 22 septiembre, el máximo organismo del fútbol mundial reveló la lista de los mejores goles de la temporada, y entre ellos figura el asombroso tanto de la colombiana contra Alemania en la Copa del Mundo Femenina de Australia y Nueva Zelanda.