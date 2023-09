El contundente mensaje que envió James Rodríguez tras fallar un penal y anotar un gol con São Paulo

James Rodríguez sigue siendo tema de conversación entre los amantes del fútbol por su rendimiento y actual momento, el ‘10′ de la Selección Colombia está en busca de retomar su mejor nivel deportivo para aportarle no solo a su nuevo equipo, el São Paulo de Brasil, sino también al país que lo vio nacer y que ha sido testigo de múltiples anotaciones, siendo la del partido ante Uruguay en los octavos de final de la Copa del Mundo 2014, una de las más recordadas por lo trascendental que fue y al haber sido escogida como el mejor gol de la cita orbital.

Sin embargo, tras varias temporadas en Europa y de no haber estado en su mejor nivel, James tomó la decisión de volver al continente que le dio la oportunidad de jugar al fútbol y aunque dentro de sus planes no está en jugar en la máxima categoría del fútbol colombiano, si regresó a Sudamérica a una de las ligas más competitivas de este lado del mundo y firmó con São Paulo, un equipo fundado hace 93 años y que a pesar de no estar en la cúspide de su rendimiento, si ha sido protagonista en el fútbol brasileño y es uno de los clubes con mayor número de trofeos siendo superado solamente por Boca Juniors e Independiente de Argentina.