Habló camarógrafo agredido por Dibu Martínez: respondió a las disculpas y le mandó un consejo

El arquero argentino fue castigado con dos partidos de sanción por la Fifa, por lo que no será convocado para los duelos de octubre contra Venezuela y Bolivia.

Jugador no convocado por Néstor Lorenzo se destapa tras ser gran figura en Europa: “Es un escaparate”

Contexto: Jugador no convocado por Néstor Lorenzo se destapa tras ser gran figura en Europa: “Es un escaparate”

“Acepto la sanción de la Fifa y pido disculpas si ofendí a alguien, el momento de celebración es para hacer sonreír a muchos chicos y no faltar el respeto a nadie. Apoyaré a mis amigos en esta fecha Fifa con el dolor de no poder estar”, escribió inicialmente.

El arquero de 32 años agregó: “Nunca fue mi intención faltarle el respeto a nadie, ni entendía que un gesto bien recibido por la gente era ofensivo, pero trataré de no ofender más a nadie y solo enfocarme en ganar títulos con Argentina y Aston Villa”.

Dibu Martínez no estará disponible para la doble fecha de octubre en las eliminatorias sudamericanas | Foto: Getty Images

Jhonny Jackson reaccionó

La Asociación de Fútbol Argentino (AFA) se manifestó “absolutamente en desacuerdo con la decisión tomada” por el ente rector del fútbol mundial, sin embargo, no la apelará y esperará recuperar al Dibu para la doble fecha de noviembre en la que enfrentarán a Perú y Paraguay.

El colombiano no desaprovechó la oportunidad de enviarle un consejo al Dibu. “La vida continúa. La violencia nunca va a ser buena y no nos va a llevar a cosas buenas. No más violencia y mucho menos en el fútbol. Dibu, pa’ lante, papá”, finalizó.