Hincha argentino rompió un récord Guinness por su asistencia a partidos del Mundial, ¿cuántos van hasta el momento?

La Copa Mundial de Fútbol Qatar 2022 continúa sorprendiendo a quienes piensan que en el fútbol todo está escrito. Dentro de la cancha, España cayó ante Marruecos en octavos de final, y fuera de ella, un argentino rompió un récord Guinness por su asistencia a los partidos.

El 5 de diciembre Carlos Maslatón, analista económico, publicó en Twitter que hasta ese día asistió a 32 partidos de esta edición del Mundial, arrebatándole el récord a Thulani Ngcobo, quien asistió a 31 compromisos en Sudáfrica 2010. Ahora bien, su apuesta es ver 42 encuentros en total.

“Habiendo completado hoy 32 partidos vistos en estadios en este Mundial de Qatar 2022, supero el máximo histórico anterior desde el Mundial de 1930 hasta el de 2018, perteneciente a Thulani Ngcobo de 31 partidos en Sudáfrica 2010. Prueba disponible para certificación”, expuso en Twitter.

Maslatón también afirmó que la cuestión no solo es comprar la boleta para asistir a un partido, tomarse la foto dentro del estadio e inmediatamente salir de él, como bien podría hacer más de uno que busque romper el récord.

“Aclaro que ver no significa llegar a una cancha y sacarse una foto, o sea no es un toco y me voy con un laissez passer de acomodado, sino mirarlo en butaca de tribuna en su totalidad o en un 80 % al menos”, expuso.

Habiendo completado hoy 32 partidos vistos en estadios en este Mundial de Qatar 2022, supero el máximo histórico anterior desde el Mundial de 1930 hasta el de 2018, perteneciente a Thulani Ngcobo de 31 partidos en Sudáfrica 2010. Prueba disponible para certificación. pic.twitter.com/al4X1vf2hm — Carlos Maslatón (@CarlosMaslaton) December 5, 2022

El también abogado ya se había referido a quienes aseguraban asistir a los 64 encuentros del torneo, afirmando que no es posible, dado que algunos de ellos se jugaban en simultáneo.

“Por supuesto que a este récord de 31 partidos asistidos en Sudáfrica 2010 yo le gano con mi presencia en 42 partidos en este Qatar 2022. Pero vi varios que anunciaron presencia en los 64 de este Mundial, lo que solo se puede lograr mintiendo pues de movida hay 8 en paralelo”, comentó días atrás.

Ahora, lo que le resta al argentino es aplicar formalmente al récord Guinness, lo que implica presentar las pruebas de que en verdad asistió a todos los partidos que dice.

Otro de los récords que rompió Carlos Maslatón fue asistir a cuatro partidos mundialistas un mismo día. Lo hizo tres días después de que el torneo comenzara.

“Atención, aquí estadio Ahmad bin Ali, Qatar 2022 con Bélgica-Canadá. Cuarto partido de este 23/11/2022. Nunca en la historia de los Mundiales desde el de Uruguay de 1930 hasta este en Qatar pudo ninguna persona haber visto cuatro partidos del torneo en un mismo día”, aseguró.

Periodista colombiano, protagonista de una ‘curiosidad’ en Qatar

En Qatar hay fanáticos que le hacen trampa a la prohibición de darse besos en el espacio público. Un ejemplo es un seguidor de la selección de Irán, eliminada en la fase de grupos del Mundial, que durante una transmisión televisiva en vivo intentó besar a un periodista colombiano.

La víctima del que pudo ser un beso robado fue Carlos Alemán, del canal Win Sports. Mientras estaba dando cuenta del ambiente de fiesta que se vive en Qatar, no solo dentro de los estadios, sino fuera de ellos, fue abordado por un iraní que sin mediar palabra se le acercó a su rostro.

El reportero logró separar al seguidor de Irán con su antebrazo, y, luego de apagar brevemente el micrófono para manifestarle su molestia, continuó con la transmisión en vivo, buscando restarle importancia a lo sucedido, aunque como era de esperarse sus compañeros en set se tomaron la escena con gracia.

“Y bueno, aquí, las cosas de amor, pero bueno… Hay mucho para contar, más allá de las muestras de amor, que llegan por todos lados. Aunque aquí, en cualquier momento, si a uno lo ven por ahí, puede pasar cualquier cosa. Yo estuve ágil, metiendo el codo”, comentó Carlos Alemán.