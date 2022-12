Video | La reacción de un periodista colombiano cuando hincha iraní intentó besarlo en el Mundial de Qatar

Fenómenos del balompié como Kylian Mbappé no son los únicos que se han robado la atención en la Copa Mundial de Fútbol Qatar 2022. Los hinchas continúan protagonizando escenas memorables captadas por las cámaras de televisión.

En Qatar hay fanáticos que le hacen trampa a la prohibición de darse besos en el espacio público. Un ejemplo es un seguidor de la selección de Irán, eliminada en la fase de grupos del Mundial, que durante una transmisión televisiva en vivo intentó besar a un periodista colombiano.

El gesto, chistoso para algunos, irrespetuoso para otros, acaparó la atención en las redes sociales y en los medios de comunicación que además de informar lo netamente deportivo, retratan las curiosidades del máximo certamen del balompié.

La víctima del que pudo ser un beso robado fue el periodista Carlos Alemán, del canal Win Sports.

Mientras estaba dando cuenta del ambiente de fiesta que se vive en Qatar, no solo dentro de los estadios, sino fuera de ellos, fue abordado por un iraní que sin mediar palabra se le acercó a su rostro.

El reportero logró separar al seguidor de Irán con su antebrazo, y, luego de apagar brevemente el micrófono para manifestarle su molestia, continuó con la transmisión en vivo, buscando restarle importancia a lo sucedido, aunque como era de esperarse sus compañeros en set se tomaron la escena con gracia.

“Y bueno, aquí, las cosas de amor, pero bueno… Hay mucho para contar, más allá de las muestras de amor, que llegan por todos lados. Aunque aquí, en cualquier momento, si a uno lo ven por ahí, puede pasar cualquier cosa. Yo estuve ágil, metiendo el codo”, comentó Carlos Alemán.

Tras las palabras del periodista, sus compañeros pidieron la asistencia del VAR para ver la ‘jugada’ del fanático que intentó besarlo. Todavía más curioso fue que, apenas segundos después, otro fanático se le acercó a hablarle al periodista, que, precavido, volvió a apagar el micrófono.

El set, de nuevo, estalló en risas al ver lo caricaturesco de la situación. Entretanto, una vez volvió al aire Alemán se mostró indispuesto por lo ocurrido, comentando lo atractivo que resultó para los hinchas en las afueras del estadio.

“No, pero estoy fuerte, no sé qué me unté hoy. Hoy me puse algo y estoy atrayendo locos…”, comentó. Para mala fortuna del hincha iraní, su equipo fue eliminado al caer en el último compromiso del Grupo C ante los Estados Unidos.

Periodista argentina recibe lujoso regalo de catarí

El 2 diciembre, cuando acabó la primera fase del Mundial, quien se robó la atención fue la periodista Sofía Martínez, por cuenta de un excéntrico regalo que recibió de un catarí. La comunicadora, que viajó a Oriente Medio para cubrir el Mundial para la TV Pública de Argentina y el programa de radio Perros de la Calle, en Urbana Play, recibió una sorpresa durante una transmisión en vivo.

En el streaming de la emisora Urbana Play se ve a Martínez recorriendo las calles cuando, en esas, se topa con un catarí bajando del automóvil con el que todos sueñan: un Lamborghini. Ella, para darle ‘color’ al programa, le pide que la deje subir, por lo que él le abre la puerta del conductor para que disfrute de la experiencia que implica estar en un vehículo de lujo.

Ya en el interior del carro, en uno de sus compartimentos, la reportera observa una caja de regalo y le pregunta al catarí si es para ella, a lo que él responde que sí. Junto al listón que adorna el obsequio hay una versión miniatura del trofeo de la Copa Mundo, lo que hace pensar a algunos que era de oro.

NO ENTIENDO NADA, SOFIA ACABA DE LLEVARSE UN CELULAR SELLADO EN QATAR. ES ASI DE RANDOM?!?!@SofiMMartinez QUIERO EXPLICACIONES pic.twitter.com/MxwLLfWyw0 — Perros de la Calle (@perroscalleok) December 1, 2022

Finalmente, Sofía abre la caja y expresa: “Me acaban de regalar esto”. Era un celular Samsung Galaxy S22 Ultra Black, un celular que llega a costar $4.500.000.