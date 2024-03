Hincha atacado en El Campín denunció en SEMANA el suplicio vivido: “me encara y escupe”

Un video que se hizo viral a través de redes sociales, evidenció que los aficionados locales detectaron a un infiltrado en sus graderías, tomando justicia por mano propia y como si un hincha rival no pudiese ir a un estadio donde no es “local”, lo habrían apurado para que saliese de la tribuna oriental.

En poder ya de las autoridades, el señalado iba siendo custodiado por dos Policías rumbo a la salida, quienes no esperaban que fueran a ser víctimas de un ataque cuando caminaban por el costado norte del estadio. Desde la tribuna, al ver que no era un simpatizante azul, varios desadaptados saltaron para arrebatárselos de sus manos al mencionado hincha y golpearlo.

Hincha atacado rompió el silencio

“Simplemente, porque me metí a defender a un hincha del Cali pidiendo fútbol en paz cuando ya no estaban haciendo nada, un asco total”, complementó en el relato de la agresión que padeció por parte de aficionados del mismo equipo.

“En ningún momento fui agredido por hinchas del Cali, al revés me agradecieron, al momento en que dejó este hincha ya en la zona de comidas, un hincha de Millonarios procede a agredirlo, ahí entro yo otra vez a separar al hincha del Cali y el hincha de Millonarios me encara, me escupe, me pechea”, suma a su denuncia.