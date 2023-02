Hinchas de Nacional no están muy contentos por la reprogramación del partido contra Huila

Atlético Nacional se alista para afrontar la fecha 6 de la Liga BetPlay I-2022, duelo en el que recibirá al Atlético Huila. Mientras el técnico Paulo Autuori finiquita detalles para este compromiso, en las últimas horas se conoció una información que generó inconformidad en la hinchada.

Desde el comienzo de la temporada, la afición verdolaga ha mostrado su descontento con el equipo por los precios de los abonos o con los refuerzos que llegaron el club para este año, así como con el desempeño en la cancha. Ahora, los hinchas han alzado su voz para reprochar un cambio de última hora.

Atlético Nacional, campeón del primer título en 2023. - Foto: @CONMEBOL

Esta vez nada tiene que ver con Nacional, sino con la decisión que tomó la Dimayor en el cambio de horario del próximo partido. El cuadro verde de la capital de Antioquia iba a cerrar la sexta jornada del Campeonato Apertura, pues su juego ante Atlético Huila estaba programado para el lunes 27 de febrero a las 8:05 p. m.

Por medio de un comunicado oficial, la Dimayor notificó que el juego entre Nacional y Huila en el Atanasio Girardot fue reprogramado para horas de la tarde. El juego sí se disputará el lunes, pero el pitazo inicial se dará a las 5:00 p. m.

Este cambio generó malestar en los hinchas de Atlético Nacional, quienes se pronunciaron en los comentarios de la publicación que hizo el conjunto verdolaga en sus redes sociales.

¡Nuevo horario frente a Huila! 🆕⌚️



🗓️ Lunes 27 de febrero

🕔 5:00PM

🏟️ Atanasio Girardot

🚸 Niños hasta 10 años gratis

- Occidental y oriental: Caminantes

- Norte: mayores de 5 años#VamosVerde 🟢⚪️ pic.twitter.com/mlLWnxV0Hh — Atlético Nacional (@nacionaloficial) February 23, 2023

La molestia se generó porque a las cinco de la tarde, un lunes no festivo, es complejo que los hinchas puedan llegar al estadio a ver el partido y ya muchos compraron sus entradas, así como las personas que están abonadas.

“Un lunes a las 5 y contra Huila? todo el mundo debe entrar gratis. No va nadie y ponen ese horario. Para esos horarios de equipo de la B me aboné? Un 2x1 para los que son abonados siempre será necesario en estos casos de horarios horribles pero no sucederá. Hace mucho solo les importa la plata, seguir cobrando la boletería como si fuera un clásico, Lunes a las 5 pm horario Laboral vs Huila. Horario de equipo de la B, menos mal nosotros si somos grandes”, fueron algunos de los comentarios de los hinchas de Nacional.

En cuanto a lo deportivo, en cinco partidos disputados, el conjunto verdolaga ha sumado seis puntos que lo tienen en la novena casilla de la tabla de posiciones, mientras que Atlético Huila es último en el puesto 20 con tan solo una unidad.

Tomás Ángel, delantero de Atlético Nacional. - Foto: Dimayor

Programación Liga BetPlay (fecha 6)

Viernes 24 de febrero

Águilas Doradas vs. Atlético Bucaramanga

Hora: 8:00 p. m.

Estadio: Alberto Grisales

Televisión: WIN/WIN+

Sábado 25 de febrero

Junior FC vs. La Equidad

Hora: 4:00 p. m.

Estadio: Metropolitano

Televisión: WIN+

Jaguares FC vs. Deportivo Pereira

Hora: 6:10 p. m.

Estadio: Jaraguay

Televisión: WIN/WIN+

América De Cali vs. Envigado FC

Hora: 8:20 p. m.

Estadio: Pascual Guerrero

Televisión: WIN+

Domingo 26 de febrero

Independiente Santa Fe vs. Unión Magdalena

Hora: 2:00 p. m.

Estadio: El Campín

Televisión: WIN/WIN+

Once Caldas DAF vs. Millonarios FC

Hora: 4:10 p. m.

Estadio: Palogrande

Televisión: WIN+

Deportes Tolima vs. Deportivo Cali

Hora: 6:20 p. m.

Estadio: Manuel Murillo Toro

Televisión: WIN+

Alianza Petrolera vs. Independiente Medellín

Hora: 8:30 p. m.

Estadio: Daniel Villa Zapata

Televisión: WIN+

Lunes 27 de febrero

Atlético Nacional vs. Atlético Huila

Hora: 5:00 p. m.

Estadio: Atanasio Girardot

Televisión: WIN+

Boyacá Chicó vs. Deportivo Pasto

Hora: 6:00 p. m.

Estadio: La Independencia

Televisión: WIN/WIN+