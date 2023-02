“Me tienen aburrido”: jugador de Junior explota por polémica foto lleno de harina en pleno carnaval

El pasado fin de semana se llevó a cabo en Barranquilla una edición más del carnaval con presentaciones musicales, desfiles por la ciudad y el habitual ambiente fiestero que llama la atención de todo el país por esta época del año.

A pesar de que la ‘rumba’ fue todo un éxito, se vio empañada por el duro momento que pasa el Junior. Los tiburones cayeron derrotados el sábado frente al Deportivo Pasto (1-0) y acumulan once partidos consecutivos sin ganar, hecho que ya ha puesto en discusión la continuidad de Arturo Reyes como director técnico.

Desde la hinchada han caído crueles críticas contra el cuerpo técnico y varios jugadores que, en consideración del aficionado, no merecen portar los colores de la institución atlanticense. Uno de los que más ‘palo’ ha recibido esta semana ha sido Walmer Pacheco, aunque no estuvo convocado para el viaje a sueño nariñense.

Al lateral derecho lo acusan de estar de fiesta en medio de la crisis deportiva que pasa el Junior, todo a raíz de una historia de Instagram en la que se ve con la cara llena de harina. La afición ha tomado como una falta de respeto que Walmer ‘esté de fiesta’ mientras el equipo se hunde en la tabla de posiciones y no encuentra la forma de revertir la situación.

Esta es la foto por la que critican fuertemente a Pacheco - Foto: Tomada de Twitter @LPRojiblanca

Ante todo el revuelo que ha causado la foto, Pacheco asistió a la rueda de prensa de este miércoles en la mañana con el único objetivo de desmentir la información regada en redes sociales. “Quiero aclarar un tema sobre la foto mía ‘enmaicenado’. Si no viajé a Pasto fue por decisión técnica, no porque estaba lesionado o porque pedí permiso para carnavalear”, señaló antes de responder cualquier pregunta de los periodistas.

“Ya cometí los errores que tuve que cometer, ya tengo dos hijos y tengo que cuidar de mi familia. Me tienen aburrido con todo lo que me han escrito por una publicación lleno de maizena”, lanzó.

Acto seguido, Walmer sacó el celular de su bolsillo y enseñó un video en el que comparte con sus hijos el fin de semana de carnavales, pero en casa, sin ningún rastro de alcohol o fiesta. “Díganme si yo no puedo disfrutar con mis hijos de esta manera en un viaje al que no voy”, sentenció.

Walmer Pachecó habló y se le vio molesto con los comentarios que se han generado por una publicación en redes sociales. Mucha atención a lo que dijo y ahora, a las 10:00 a.m., lo discutimos en #HablaDeportes 🦈 pic.twitter.com/zKuLnKWjbM — Habla Deportes (@HablaDeportes) February 22, 2023

Walmer zanjó el tema pidiendo prudencia por parte de los medios y periodistas que reprodujeron las imágenes de la supuesta ‘rumba’ que se pegó el fin de semana. “Es increíble que aquí cualquier cosita, por como va el equipo, quieren formar una bola de candela. No se nos están dando los resultados, nos falta, pero si yo no viajé a Pasto no fue porque me hice el lesionado”, agregó.

“Como dije en la rueda de prensa pasada, cualquiera que ponga el profesor (Arturo Reyes) está para jugar y responder. Quería aclarar eso, no quiero que esto siga creciendo. Cuando uno no hizo nada se habla, cuando uno tiene el pecado se calla”, completó.

Walmer Pacheco (centro) en uno de los viajes de Junior este año - Foto: @JuniorClubSA

Reyes se juega su futuro

Walmer podría regresar a convocatoria este sábado para el partido de Liga Betplay frente a Equidad, justamente el equipo que lo hizo reconocido en el fútbol colombiano.

En dicho compromiso, Junior se jugará más que 3 puntos, pues también está en duda la continuidad del técnico Arturo Reyes, que recibió el respaldo de Fuad Char, máximo accionista, pero sabe que la presión de la hinchada influye bastante en las decisiones que toma la dirigencia del cuadro rojiblanco.

En caso de no conseguir el resultado, Reyes subirá a la rampa de salida con la única salvación de conseguir el cupo a la fase de grupos de la Copa Sudamericana, principal objetivo trazado por los dueños para este 2023.