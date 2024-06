Hombre que le robó medalla a Carlos Henao le ofreció disculpas y así le respondió el jugador: “no sé qué me pasó”

En medio de una entrevista en el citado medio radial, Luna le dijo al futbolista Henao. “A carlitos qué gracias primero que todo por ser uno de los protagonistas de este gran título tan anhelado y esperado. Yo creo que él también me ha visto en más de una oportunidad; de pronto en el aeropuerto, en cualquier estadio de visitante, en una caravana, o en el mismo estadio Américo Montanini. Él sabe que yo soy un hincha eufórico y de corazón le quiero pedir perdón por la mala acción, por robarme la medalla. Espero me las reciba (las disculpas), yo sé que estuvo muy mal de mi parte, no sé qué me pasó; me dejé llevar del momento, carlitos”.