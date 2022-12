Ibai se va de frente contra los españoles que van por Francia: “Piensen un poco en la historia que tenemos”

Ibai, uno de los streamers y youtubers más famosos del mundo, en medio de una de sus transmisiones por medio de la plataforma Twitch, confesó que desea ver a la selección de Argentina levantar la Copa del Mundo Qatar 2022. Además, envió un fuerte mensaje a sus compatriotas españoles que apoyan a la selección de Francia.

En principio Ibai Llanos apela a la histórica enemistad entre la sociedad francesa y española para invitar a sus conciudadanos a que envíen la buena vibra a los liderados por Lionel Messi. Aunque acepta que los argentinos son “egocéntricos” en las redes sociales.

“He visto a muchos españoles que van mañana en la final con Francia, piensen un poco en la historia que tenemos con Francia. Entiendo que muchos estén calientes también porque los argentinos los calientan en Twitter”, señaló la figura de Twitch.

Según Llanos, también ha sido víctima de fuertes ataques por parte de los argentinos, sin embargo, sostiene su apoyo a la “scaloneta”.

Los argentinos te insultan porque hablan igual que nosotros: español; imagínense por un segundo si los franceses hablasen español, cómo nos caerían (...) Me han insultado durante una semana en la guerra de los píxeles de Reddit, hasta me hicieron un cántico y me tiraron botellazos cuando estaba de entrenador. Renovó Mbappé y gritaban ‘Put*, Madrid’ y Mbappé se reía y ¿mañana tengo que gritar sus goles? No quiero. Nos estamos volviendo locos de la cabeza”, expresó el vasco.

Mañana final Argentina vs Francia. pic.twitter.com/luQ7iWmGqG — Ibai (@IbaiLlanos) December 17, 2022

Las selecciones de Argentina y Francia tratarán de conquistar este domingo 18 de diciembre en el estadio de Lusail, en la final del Mundial de Qatar, su tercera estrella, un partido en el que los bleus aspiran a revalidar el título por primera vez en sesenta años y en el que la albiceleste, con Leo Messi a la cabeza, sueña con levantar la copa 36 años después.

David Beckham rompió el silencio

Señalado por el New York Times por no pronunciarse sobre el impacto del Mundial de fútbol disputado en Qatar, mientras es uno de los embajadores remunerados por el emirato, David Beckham afirmó este sábado 17 de diciembre por medio de un portavoz que “el deporte tiene el poder de ser una fuerza del bien en el mundo”.

En un artículo publicado el viernes titulado El altavoz ausente en el Mundial, el periódico estadounidense indicaba que las autoridades cataríes estaban decepcionadas por el silencio de la antigua estrella inglesa del Real Madrid o del Manchester United, cuando está siendo remunerado por ser uno de los embajadores de la Copa del Mundo.

El exjugador y capitán de Inglaterra, David Beckham, segundo a la derecha, habla en una tribuna antes del inicio del partido de fútbol del grupo B de la Copa Mundial entre Inglaterra e Irán en el Estadio Internacional Khalifa, en Doha, Qatar, el lunes 21 de noviembre de 2022. (AP Photo/Martin Meissner) - Foto: AP

Según el New York Times, Beckham habría exigido unas condiciones muy estrictas para sus intervenciones públicas y parece esquivar las preguntas sobre ciertos temas, como las leyes cataríes que prohíben la homosexualidad.

En respuesta a ese artículo, su portavoz publicó un comunicado afirmando que “David estuvo implicado en varios mundiales y otros torneos internacionales, tanto como jugador como embajador y siempre pensó que el deporte tiene el poder de ser una fuerza que actúa por el bien en el mundo”.

“Nosotros comprendemos que hay opiniones diferentes y fuertemente enraizadas en torno a la organización (del Mundial) en Oriente Medio, pero consideramos positivo que el debate sobre esas cuestiones clave haya sido estimulado por la primera Copa del Mundo organizada en la región”, añadió la misma fuente.

“Esperamos que esas conversaciones lleven a una mayor comprensión y empatía entre todos y que se logre el progreso”, añade el comunicado.

David Beckham, de 47 años, habría recibido, según algunos medios, 180 millones de dólares en un periodo de diez años para promocionar Catar, aunque otros medios hablan de una suma de 15 millones de dólares al año en tres años.

Beckham disputó los mundiales de 1998, 2002 y 2006 con Inglaterra.

*Con información de AFP.