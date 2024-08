Importante estrella del Barcelona anunció el retiro de su selección ¿Cuál fue el motivo?

¿Cuál fue el motivo?

El jugador azulgrana fue el capitán de la ‘Mannschaft’ en la pasada Eurocopa, celebrada precisamente en tierras germanas. “ ¡Lo más destacado fue claramente el gran honor de poder dirigir al equipo como capitán en la Eurocopa de casa este verano! Después de todos estos años, por fin hemos logrado volver a enorgullecer a la nación; el hecho de haber podido participar en esto me hace muy feliz”, indicó.

Sin embargo, fue en esa cita donde tomó la decisión de poner fin a su carrera con la selección alegando cansancio. “ Incluso antes del torneo sentí cierto cansancio en el cuerpo y también en la cabeza, lo que me hizo pensar . Y los partidos a nivel de clubes y selecciones no disminuyen . Seguiré siendo seguidor de esta selección y tengo muchas esperanzas en que la tendencia ascendente pueda continuar, y entonces nada nos impedirá ser uno de los aspirantes al título en el Mundial de 2026″, apuntó.

“ Tenemos un entrenador fantástico, un equipo realmente fuerte y un gran espíritu de equipo . Gracias a todos los aficionados, empleados, entrenadores y compañeros que me acompañaron en este viaje. ¡Fue un honor! ¡Gracias, Alemania!”, concluyó.

¿Se irá también del Barça?

Según la prensa española, Gündogan también podría estar cerca de salir del Barça, al que llegó el año pasado. No obstante, el entrenador del FC Barcelona, Hansi Flick, apuntó que su sensación es que Ilkay Gündogan se quedará esta temporada en el conjunto azulgrana que venció (1-2) al Valencia este sábado en el inicio de LaLiga EA Sports, con varios canteranos que, según él, “lo hicieron muy bien durante la pretemporada”.

Flick fue preguntado sobre el futuro de su compatriota Gündogan, quien no estuvo en Valencia. “El lunes tuvo ese corte y le dejamos en casa. He hablado con él. Le conozco bien, me gusta y presiento que se va a quedar”, afirmó.