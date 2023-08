“Incompetente”: Iván Mejía se despachó contra el nuevo entrenador del Junior de Barranquilla

Atlético Junior actualmente vive una crisis deportiva debido a que los resultados no han acompañado al plantel tiburón desde hace varios meses. El fichaje de Juan Fernando Quintero revivió la ilusión por parte de los aficionados que esperaban que el ex River Plate ayudará significativamente a la consecución de una nueva estrella, sin embargo, el colombiano no resultó siendo figura y en tan solo siete partidos disputados logró anotar un gol. Sumado a la reciente salida de Hernán Darío Gómez, quien dejó el club luego de ser eliminado en Copa Colombia frente a Cúcuta Deportivo por medio de la tanda de penales.

“Hoy en la mañana, minutos antes de las 8:00, don Fuad me llama, me cita a su oficina y me dice que el ‘Bolillo’ había tomado la decisión y yo tengo un vínculo laboral todavía con la institución. En esta situación compleja de la parte deportiva, me dijo que ayudara. Soy agradecido con un club como estos que me ha brindado siempre la posibilidad de estar”, fueron sus primeras palabras como estratega.