Independiente Santa Fe no aguantó la goleada y tomó una decisión oficial sobre Hubert Bodhert

El Independiente Santa Fe fue goleado 5-0 por Águilas Doradas en la noche de este sábado, 7 de octubre, en el estadio El Campín y tras la derrota tomó la decisión de no continuar con los servicios del entrenador cartagenero Hubert Bodhert.

“La Junta Directiva continúa en reunión para tomas las mejores decisiones en beneficio de la institución”, remata el comunicado del conjunto bogotano, que no confirma quién tomará de forma interina el cargo de entrenador, aunque hay varios días para el próximo encuentro.

Así se cocinó la salida de Bodhert

Y Morelo, además de marcarle en El Campín, también dejó fuertes críticas que no pasaron desapercibidas en la hinchada del león bogotano. “Me duele ver el equipo como está, no encuentra el rumbo, pero es fútbol y ojalá pueda recuperarse lo antes posible, que pueda encontrar la garra que siempre ha caracterizado a esta institución”, dijo el ídolo de Santa Fe.

El atacante de 36 años fue uno de los afectados con la llegada de Bodhert, puesto que no entró en el proceso del orientador. “Ustedes saben que yo no me quise ir, pero ahora estoy de este lado, desearle a la institución lo mejor para lo que viene y a toda la gente gracias por el cariño”, recalcó ante la prensa.