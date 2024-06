Inglaterra sufre en la Eurocopa 2024; clasificación agónica a octavos y a Eslovenia se le dio el milagro

Gareth Southgate no varió en exceso su once para buscar una mejoría, salvo la entrada de Conor Gallagher por Alexander Trent-Arnold en el medio, pero no surtió demasiado efecto. Los ‘tres leones’ no arrancaron nada bien el partido, excesivamente erráticos y sin argumentos ofensivos, aunque su rival, salvo un cabezazo flojo de Benjamin Sesko, tampoco le creó muchos problemas.