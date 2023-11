Inspirado en su papá, Luis Díaz le dio el triunfo más importante a Colombia en las eliminatorias a un Mundial. El guajiro es la carta principal para ganarle a Paraguay

Luis Díaz no solo estuvo preso de la angustia y la tristeza por 13 días, tiempo en el que mantuvieron secuestrado su papá, Luis Manuel. También llevaba cuatro fechas de las eliminatorias suramericanas atrapado en la frustración propia y la crítica colectiva por no poder marcar goles con la selección Colombia ante rivales como Venezuela, Chile, Uruguay y Ecuador, luego de tener opciones muy claras.

“Así como hablamos de los partidos en que no era el mismo Lucho del Liverpool tenemos que ser generosos para hablar de lo apoteósico”

“Lucho todo el tiempo ha tratado de definir tranquilamente cuando tiene la oportunidad, pero a veces no lo logra porque las oportunidades no son claras”, dijo su papá, Mane Díaz, a SEMANA en Barranquilla. Díaz tuvo que cargar con el peso de las críticas por no ganarle un mano a mano a Santiago Mele, arquero de Uruguay, y por errar un penal contra Ecuador. Además, el 28 de octubre los criminales del ELN secuestraron a su papá y lo tuvieron 13 días en cautiverio.