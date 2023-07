Inter deja una advertencia a Cuadrado antes de enfrentarse a Cristiano Ronaldo

El Inter de Milán está en suelo japonés para comenzar a disputar sus encuentros amistosos en la pretemporada y el primer objetivo en el camino es el Al Nassr, del portugués Cristiano Ronaldo, este jueves desde las 5:20 a.m.

| Foto: Inter via Getty Images

En otra acción de juego, Cuadrado disputa un balón con un jugador del Pergolettese. /Foto: Mattia Ozbot - Inter/Inter via Getty Images | Foto: Inter via Getty Images

El mensaje del Inter

76,7 mil me gusta y 938 comentarios confirman el gran interés sobre el colombiano, quien en frente tendrá a Cristiano Ronaldo, con quien jugó en la Juventus.

La broma de Cuadrado con Cristiano

SEMANA interrogó en su momento al nacido en Necoclí, quien, en forma de broma, respondió que “en este momento todavía siento esa pasión por jugar, quisiera seguir en Europa, pero no sé nada hasta el momento, por allá en Arabia está el panita (Cristiano Ronaldo), pero no me quiere llevar (risas), pero por el momento estoy tranquilo todo está en manos de mi representante, ya miraremos qué es lo mejor”.