Inesperada bienvenida de un ídolo del Inter de Milán a Juan Guillermo Cuadrado: “tiene todas las de perder”

El inesperado fichaje de Juan Guillermo Cuadrado al Inter de Milán ha causado una gran polémica. El reconocido volante colombiano, quien ya se encuentra entrenando con todo el plantel, dejó atrás su exitoso paso por la Juventus para unirse, por un año, al equipo dirigido por Simone Inzaghi. Sin embargo, esta sorprendente decisión no ha sido bien recibida por parte de la hinchada del Inter, y ha borrado el buen recuerdo que tenía entre los seguidores de la Vecchia Signora .

Además, resaltó el talento del colombiano como futbolista y consideró que será un elemento importante para alcanzar los objetivos del equipo: “ La afición fue clara con su posición sobre el fichaje. Juan Guillermo Cuadrado hizo una elección valiente, tiene todas las de perder. Pero como jugador, no hay duda: tiene que demostrar lo que vale, puede hacer mucho bien. Si ha hecho una elección así, debe estar motivado”, dijo el italiano.

En contraste, Miralem Pjanic, quien fue compañero del Panita en la Juventus, respaldó el fichaje del conjunto nerazzurri a través de la Gazzetta dello Sport . Pjanic afirmó que no le sorprendió la elección del colombiano, ya que demuestra su deseo de mantenerse en la élite. El bosnio también recordó las contribuciones significativas que Cuadrado hizo para la Juventus durante su estadía en Turín.

“Cuadrado quedó libre después de que expirara su contrato con la Juve y si decidió irse al Inter para seguir jugando a un gran nivel, hay que respetarlo. Son elecciones, pero no debemos olvidar lo mucho que Juan le dio a la Juve en sus 8 años”, afirmó el ahora jugador del Sharjah FC de los Emiratos Árabes.

Juan Guillermo Cuadrado se despidió de la Juventus después de 8 años. | Foto: DeFodi Images via Getty Images

“Su llegada al Inter fue una sorpresa, pero ahora el fútbol ha cambiado, ya no tiene ese efecto. Cuadrado siempre ha hecho su parte. Es un jugador que entrega su alma cuando juega, tal vez necesita más control cuando está en el campo. Pero aparte de la procedencia, que repito, ya no hay que mirar, no hay por qué criticar su llegada”, afirmó Altobelli para el medio Tuttosport.