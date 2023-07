El futuro de Dávinson Sánchez en el Tottenham pende de un hilo: el club le puso precio al colombiano

En medio del frenesí del mercado de verano, se avecina una importante decisión para el talentoso defensor Dávinson Sánchez. Con el pasar de los días, los movimientos transaccionales en el mundo del fútbol se intensifican, y el colombiano no es la excepción. Según fuentes desde Inglaterra, el jugador estaría a punto de cerrar un capítulo en su trayectoria con el Tottenham, ya que cuenta con varias ofertas de clubes interesados en sus servicios.

La pasada temporada fue complicada para Sánchez, ya que sufrió críticas por parte de los aficionados del Tottenham, quienes no escatimaron en señalar su bajo rendimiento. Ahora, el jugador de 27 años se encuentra a la espera de concretar alguna oferta desde el extranjero, poniendo fin a su ciclo en el equipo de Londres.

Ivan Perisic y Davinson Sanchez integran la lista de salidas en el Tottenham | Foto: Tottenham Hotspur FC via Getty I

Con contrato vigente hasta mediados de 2024, el defensor colombiano se encuentra en una encrucijada. Si no encuentra una oferta atractiva en esta ventana de fichajes, podría esperar hasta diciembre para buscar su salida y no quedar como agente libre.

El presente de Sánchez en el equipo londinense no ha sido el mejor, como también lo expresó el guardameta Hugo Lloris en la temporada anterior. El jugador ha trabajado incansablemente en los entrenamientos, pero las cosas no han salido como esperaba en la cancha, algo que la exigente afición no le ha perdonado.