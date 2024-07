“Irreconocible”: técnico mundialista suelta drástico concepto sobre James Rodríguez en plena Copa América

Si bien el equipo cafetero para muchos es el favorito en dicha llave, no se podrá confiar de los canaleros que, de seguro, querrán dar la sorpresa. En puntos altos de rendimiento, deberán seguir los destacados de la selección nacional, para así desequilibrar un rival que seguro se cerrará atrás en busca de preservar el cero.

James Rodríguez, figura a lo largo de los tres partidos de fase de grupos y que desde su rol de capitán viene liderando el seleccionado, será clave para desequilibrar a Panamá. En dos de los tres juegos en lo que va corrido el torneo, ha salido como la figura nacional y hasta el momento sorprende porque en clubes no rinde, pero en selección se transforma.

Miguel ‘El Piojo’ Herrera, entrenador mexicano con vasta experiencia en el fútbol latinoamericano, recientemente en una entrevista con El Alargue de Caracol Radio, se refirió a lo sorprendido que lo tiene el 10 de Colombia: “Lo he visto muy bien, me tiene sorprendido , el partido contra Brasil jugó muy bien, mucha personalidad”.

Para el juego de cuartos, Herrera tiene claro quién será el que pase de ronda, pero advierte que no lo tendrá fácil: “ Panamá tiene todo que ganar y nada que perder. La gran favorita es Colombia, pero nunca hay que dar las cosas por hecho, estoy seguro de que Colombia va a hacer un buen partido y va a clasificar, pero no hay que descartar a Panamá”.

Sobre el plan que deberá utilizar el combinado cafetero si no quiere pasar complicaciones ante los centroamericanos, el técnico mexicano dijo que debe ser muy similar al planteado en el anterior juego: “Les han metido en la cabeza la dedicación y el esfuerzo, hay que ser contundentes, jugar al mismo nivel que contra Brasil”.

De cara a la fase final, el entrenador dijo cuáles consideraba eran las favoritas a la conquista: “Es una sorpresa verlos a ellos y no a México y Estados Unidos. Ecuador y Venezuela también son sorpresas. Colombia, Argentina, Uruguay y Brasil están jugando en un nivel importante ”.

Para terminar, dijo qué le había parecido Estados Unidos como sede, pensando en el Mundial que se llevará a cabo en 2026 con colaboración de Canadá y México: “La he visto bien, otras han sido más vibrantes, hay equipos en buen nivel y otros que no alcanzaron el nivel, el fútbol acá no es tan efervescente como en Suramérica, quizá faltó eso”.