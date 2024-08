James Rodríguez, atento: fichaje de River Plate podría tomar giro drástico tras gran noticia de la AFA

No para la desenfrenada salida de información sobre la definición del futuro deportivo de James Rodríguez. Este 21 de agosto, nuevos detalles de su supuesto paso a River Plate de Argentina se han revelado, causando que, con mayor fuerza, se pueda pensar que el rumor surgido en el país vecino podría acabar siendo de lo más real.

Horas más tarde, el periodista Gabriel Anello, quien fue el primero en contar de la posibilidad de ver a James en el conjunto millonario gaucho, escribió en X: “Me acaban de confirmar que faltan mínimos detalles, pero no quieren confirmarlo y quemarlo hasta que River no pase a Talleres de Córdoba, no quieren en River que pase lo de Luis Suárez… A James le tienta la Libertadores”.