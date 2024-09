James Rodríguez confronta a Scaloni y le responde por controversia en las Eliminatorias al Mundial 2026

José Pékerman no se calla y lanza duro sablazo a la Federación Colombiana de Fútbol: “Siempre lo dije”

Además de eso, abrió la puerta a la polémica sobre la sede y horario de su siguiente juego, esta vez ante Colombia: “siempre en septiembre pasan estas cosas y ahora iremos a un lugar (Barranquilla) que hace muchísimo calor, que jugamos en un horario que para mí no tendría que ser, pero bueno…”.

🤷‍♂️“Jugaremos en un horario que no debería ser…” 🇨🇴“Colombia es un rival durísimo” 🗣️Las quejas de Lionel Scaloni, DT de Argentina, por el horario y el clima de Barranquilla, para el partido vs Colombia 📹Vía: @TyCSports 📻 #ElVbarCaracol pic.twitter.com/vjhSclHDq6

Como habitualmente pasa, hay una contraparte que suele responder a ese malestar del rival. Esta vez quien fue el encargado de contestarle a Scaloni, fue nada más, no nada menos, que el capitán James Rodríguez.

James Rodríguez no ha tenido minutos tras la Copa América 2024. | Foto: Getty Images

“No. Creo que no afecta en absolutamente en nada. Los partidos en Eliminatorias son una historia totalmente distinta. A pesar de que algunos no están jugando mucho, pero eso no tiene nada que ver. El fútbol es igual en todo el mundo”, dijo de forma certera al entrenador de la albiceleste.