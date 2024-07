Jefferson Lerma se destapa y cuenta la “mentira” en la que ha estado envuelto luego de la Copa América

Según los reportes del medio Sporx de Turquía, el Fenerbahçe que dirige el portugués, ex entrenador de Porto y Real Madrid en la élite de Europa, habría visto en el colombiano el hombre ideal para su plantel. Al parecer, no ha existido acercamientos entre las partes, más allá de que el nombre esté en carpeta de los turcos.

En diálogo con SEMANA en la ciudad de Medellín, al jugador se le consultó sobre esa posibilidad de abandonar la élite para ir a una liga de menor valor. “Si te digo que tengo propuestas, te mentiría, lo único que he escuchado es, pero como lo dije en otro medio absolutamente mentiras, se lo comenté a mi representante y él me ha dicho no, no a todo eso es mentira”.