Óscar Córdoba pordebajea actuación de Colombia en la final de Copa América: “Los recibimientos son para los campeones”

“No sé hasta dónde estuvo la rebeldía de los nuestros o hasta qué punto nos maniató Argentina para que no desarrolláramos el que había sido el planteamiento del técnico. Siento que fue una final normal, dentro de un equipo que tiene mucha experiencia y otro que está todavía en formación”, manifestó en diálogo con Última Hora Col .

La polémica por la bienvenida

Córdoba también habló de lo que fue la polémica que se desató por lo que no hubo bienvenida al plantel que arribó a la ciudad de Bogotá, un día después de perder la final. Para sorpresa de muchos, el portero se mostró de acuerdo e hizo una contundente afirmación.

Córdoba se mostró de acuerdo con que no hubiera recibimiento para los jugadores.

De igual manera, el histórico de la escuadra cafetera se refirió a los problemas de orden público que se presentaron antes del pitazo inicial y que tuvieron como protagonistas a muchos colombianos, quienes intentaron ingresar al estadio pese a que no contaban con boleta, por lo que utilizaron los ductos para colarse e intentar presenciar la final.

Córdoba señaló que ante lo sucedido, seguramente la Fifa y las demás autoridades del fútbol tomarán ciertas precauciones en las próximas oportunidades, aunque fue claro manifestando que esto no tiene que suceder nunca. “Lo normal es que si tengo boleta, voy al estadio y disfruto de un espectáculo. Y si no tengo, me quedo en la casa”, dijo.