Estalla polémica: Blessd y Ryan Castro insultaron al ‘Dibu’ Martínez en la final de la Copa América; quedaron expuestos en video

El artista antioqueño se encontraba en uno de los palcos junto a otras grandes estrellas como Karol G, Feid, Maluma y Ryan Castro. Mientras se esperaba que los jugadores salieran a la cancha a calentar, una de las cámaras enfocó a los cantantes y un hincha argentino aprovechó para mostrar su camiseta de Messi, lo que no le gustó a Blessd, por lo que se la intentó quitar a la fuerza.

Rafael Santos Borré no corre con suerte: conoció drástica noticia que impacta su futuro en Brasil

Contexto: Rafael Santos Borré no corre con suerte: conoció drástica noticia que impacta su futuro en Brasil

Las groserías al Dibu

En la grabación se les escucha decir: “Eso no es un arquero, es una pu** de cabaret. Que lo vengan a ver, que lo vengan a ver, eso no es un arquero, es una pu** de cabaret”. Además, los artistas también cantaron en repetidas oportunidades: “El que no salte es argentino mari***”. En esta segunda parte ya aparece Maluma.